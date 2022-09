Des enfants vont chercher de l'eau à la rivière Shabelle à Gode, en Ethiopie, le 6 avril 2022 ( AFP / EDUARDO SOTERAS )

244 millions d'enfants ne vont toujours pas à l'école dans le monde, un chiffre en baisse constante depuis plus de vingt ans mais qui reste préoccupant, fait savoir l'Unesco jeudi, jour de rentrée scolaire en France, où l'organisation onusienne a son siège.

"Personne ne peut accepter cette situation. L'éducation est un droit et nous devons tout faire pour nous assurer que ce droit est respecté pour chaque enfant", a estimé la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay dans un communiqué.

Sur les 244 millions d'enfants de 6 à 18 ans non scolarisés, plus de 40%, soit 98 millions d'entre eux, vivent en Afrique subsaharienne, notamment au Nigeria (20,2 millions), en Ethiopie (10,5), en République démocratique du Congo (5,9) ou encore au Kenya (1,8), selon l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

Alors que davantage de filles étaient déscolarisées que de garçons en 2000 (+2,5% en primaire, +3,9% au lycée), l'écart entre genres s'est "réduit à zéro", remarque l'Unesco, même si "des disparités régionales persistent".

Plus de 400 millions d'enfants n'allaient pas à l'école en 2000, selon l'institution internationale qui salue les "progrès" en la matière, ces deux dernières décennies, même si leur rythme "s'est ralenti se manière substantielle ces dernières années".