24 Heures du Mans, WEC : Hypercars, LMP2, GT… Le guide pour s’y retrouver

Elles n'ont pas toutes la même forme et ne font pas le même bruit. Certaines sont racées, dotées d'un look diabolique ou futuriste. D'autres sont plus classiques, pas si éloignées de celles que l'on croise de temps en temps, par chance, au détour d'un virage. À l'intérieur, leurs caractéristiques techniques divergent beaucoup. Certaines disposent d'une technologie hybride, d'autres de moteurs plus classiques, turbo ou atmosphériques, à des niveaux de puissance qui varient grandement. Pourtant, elles auront toutes le même but : parcourir la plus grande distance, le plus rapidement possible.

À l'occasion du centenaire des 24 Heures du Mans, qui se dérouleront les 10 et 11 juin 2023, pas moins de 62 voitures seront engagées, selon la liste officielle dévoilée par l'Automobile club de l'Ouest (ACO) à la fin du mois de février*. À raison de trois personnes par équipage, ce sont ainsi 186 pilotes qui se succéderont à leurs volants. Difficile, au premier abord, d'y voir clair, entre les Hypercars, les LMP2 et les GT. D'où l'intérêt de ce petit guide, pour mieux cerner les trois catégories en lice et comprendre ce qu'il se passe en piste.

LMh et LMDh, au sommet de l'endurance

Elles sont le fruit de la révolution technique engagée ces dernières années, et la raison même d'un sport en plein renouveau. Les Hypercars, ou LMh pour Le Mans hypercar, sont sans équivoque les stars des prochaines 24 Heures du Mans. Ça tombe bien,

