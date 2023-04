24 Heures du Mans : un centenaire doré pour un avenir radieux

C'est peu dire que le Championnat du monde d'endurance (WEC), qui organise les 24 Heures du Mans, sort d'une période pour le moins particulière. À la suite de retraits successifs de grandes équipes au plus haut niveau, Toyota s'est retrouvé au sommet pendant cinq années d'affilée, s'imposant à chaque fois lors de la célèbre épreuve sarthoise tout en s'adjugeant tous les titres mondiaux. Problème : la firme japonaise était un peu toute seule, sans véritable concurrence…

Face à cette situation désolante, une révolution très prometteuse a été enclenchée depuis deux ans. Un changement en profondeur, dont les effets bénéfiques se font particulièrement ressentir cette année, et qui vont permettre de sublimer le centenaire des 24 Heures du Mans. Tout en laissant présager du meilleur pour l'avenir. Explications.

Plus de concurrents, pour moins cher

La révolution entamée en 2021 porte un nom : l'hypercar (les LMh, pour Le Mans Hypercar, pour être plus précis). Ce sont les nouvelles reines des courses d'endurance. Avec la lourde tâche de succéder aux anciennes LMP1, du nom de l'ancienne catégorie suprême, la mission de cette nouvelle génération de bolides est double : permettre, de par un nouveau règlement technique, d'attirer pléthore d'équipes et de constructeurs, mais aussi offrir un spectacle à la hauteur de la plus célèbre course du monde, avec des performances plus équilibrées d'un concurrent à un

