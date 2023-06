24 Heures du Mans : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le centenaire ?

Pour assister au centenaire des 24 Heures du Mans cette année, il fallait se lever de bonne heure… Preuve supplémentaire de l'engouement extraordinaire qui entoure ce cru 2023, tous les billets se sont écoulés en moins de deux mois, à la fin de l'an passé.

S'il existe une plateforme officielle de revente de billets, l'option télévision est probablement la meilleure pour vivre à fond la plus grande course du monde. À course exceptionnelle, dispositifs exceptionnels. Suivez le guide.

Sur L'Équipe TV, dès samedi 10 juin à 13 heures 30

L'Équipe TV délocalise sa rédaction au Mans, avec une trentaine de personnes mobilisées, pour suivre la course en direct, en clair et en intégralité. Une équipe orchestrée par Messaoud Benterki, avec deux commentateurs : Marc Minari et Adrien Paviot. Trois pilotes, Paul Petit, Thomas Laurent et Pierre Ragues, feront office de consultants, aux côtés de Thibaut Villemant, journaliste spécialiste de la discipline.

Quatre reporters feront vivre les 24 Heures du Mans de l'intérieur, depuis la pit-lane ou les tribunes : Sandy Heribert, Mylène Dorange, Britta Roeske et France Pierron. La prise d'antenne commencera dès 8 heures le samedi, avec des résumés des essais et qualifications des derniers jours du warm-up. Les choses sérieuses démarreront dès 13 h 30, pour vivre les derniers préparatifs de la course, jusqu'au départ à 16 heures.

