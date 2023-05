24 Heures du Mans : Porsche, la référence à battre

Fondée en 1931, la marque Porsche n'a commencé à produire en série ses propres modèles qu'en 1948 avec la 356. Conçue sur la base mécanique d'une VW Coccinelle, celle-ci doit donc se contenter d'un 4-cylindres à plat de 1,1 litre développant 40 ch, mais en tire un bon parti grâce à sa légèreté et à sa finesse aérodynamique.

1951, une victoire de classe pour la 356

Désireux d'établir la réputation de la marque dans les domaines de la performance et de la fiabilité, Ferry Porsche suit avec un grand intérêt la reprise des 24 Heures du Mans après la guerre en 1949. À tel point qu'il décide d'y engager une version allégée (en aluminium) et profilée (roues carénées) de sa 356 dès l'édition 1951. L'expérience est concluante puisque la voiture – qui se contente d'un petit 160 km/h dans la ligne droite des Hunaudières – parvient à finir la course en remportant sa catégorie (moins de 1,1 litre) avec, à son volant, un équipage tricolore constitué de Auguste Veuillet (importateur Porsche en France) et Edmond Mouche.

Montée en puissance

Banc d'essai grandeur nature pour les ingénieurs de Zuffenhausen, l'épreuve des 24 Heures va, à partir de là, être le théâtre de la montée en puissance de Porsche. Dès 1953, l'apparition de la 550 RS 1.5 à moteur central, conçue pour la course, permet à la marque de se classer régulièrement dans les cinq premières voitures à l'arrivée, au milieu de modèles beaucoup plus

