24 Heures du Mans moto : victoire de la Honda n°5 par Florian Burgaud (iDalgo) Après avoir tourné pendant deux tours d'horloge sur le circuit Bugatti, soit 816 boucles, la Honda n°5 pilotée par Mike di Meglio, ancien champion du monde en Grand Prix, Freddy Foray et Josh Hook, a remporté les 24 Heures du Mans 2020. Dans des conditions météorologiques très changeantes, avec 25 passages par la voix des stands, ils ont su éviter tous les pièges de cette course mythique pour gagner deux tours devant la Kawasaki n°1. La Suzuki n°2, du SERT, un team sarthois, complète le podium et reste leader du championnat du monde d'endurance avant la finale d'Estoril, au Portugal, prévue à la fin du mois de septembre. En catégorie superstock, c'est la BMW n°56 qui s'impose.

