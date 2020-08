Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 24 Heures du Mans moto : la Yamaha numéro 7 partira en pole Reuters • 28/08/2020 à 16:51









par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi, à midi pile, le départ de l'édition 2020 des 24 Heures du Mans moto sera donné dans la ligne droite des stands du circuit Bugatti où le huis clos est la règle depuis le début de la semaine. Ce vendredi, à l'issue de la seconde séance qualificative, c'est la Yamaha numéro 7 du team YART, championne du monde d'endurance en titre et pilotée par le trio Karel Hanika/Marvin Fritz/Niccolo Canepa, qui a signé le meilleur chrono, sur piste sèche. En 1'36"706, elle devance la BMW #37 et la Suzuki #2 du team sarthois SERT. En catégorie superstock, la pole revient à la numéro 33, en 1'38"417. Le départ sera donné ce samedi par Dominique Méliand, ancien patron du team SERT et nouveau retraité des paddocks.

