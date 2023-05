24 Heures du Mans : le défi de la sécurité

Aux 24 Heures du Mans, savoir faire abstraction du risque compte autant que le goût de l'effort. Au milieu des victoires, des exploits et des records, les drames sont nombreux à avoir jalonné l'histoire de la mythique course, qui fêtera en juin prochain son centenaire. Certains accidents ne se sont pas contentés de bouleverser les esprits. Au-delà des larmes, c'est tout un sport qui s'est interrogé, remodelé et finalement construit autour de ces moments tragiques. Face aux coups durs, des constructeurs et des pilotes ont pu être amenés à renoncer à la compétition. Quand ce ne sont pas des pays qui ont tout simplement interdit sa pratique.

Disons-le d'entrée : eu égard au nombre très élevé de participants qui se sont succédé sur la grille de départ en 100 ans, il y a eu plus de miracles que de tragédies au cours de cette grande épreuve. Vingt et un pilotes sont morts au volant depuis la première édition en 1923, 16 durant la course elle-même, 5 lors d'essais sur le circuit. Il n'empêche, malgré les progrès spectaculaires faits en matière de sécurité, les 24 Heures restent un monument de dangerosité.

Le vif rappel de 2013

Derrière le centenaire célébré cette année se cache un autre anniversaire, bien plus sombre : celui de la mort d'Allan Simonsen. Le double tour d'horloge vient tout juste de démarrer, ce 22 juin 2013, dans une ambiance électrique. Pilotes et écuries ont beau devoir tenir l'effort durant toute une

