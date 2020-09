Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 24 Heures du Mans : la Toyota n°7 en pole position Reuters • 18/09/2020 à 12:58









24 Heures du Mans : la Toyota n°7 en pole position par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi midi, la manche d'Hyperpole, réunissant, pendant 30 minutes, les six voitures les plus rapides de chaque catégorie lors des qualifications disputées ce jeudi, a eu lieu sur le circuit sarthois des 24 Heures du Mans. En LMP1, c'est la Toyota n°7 (Conway, Lopez, Kobayashi) qui a signé le meilleur chrono en 3'15"267, marque de l'année passée battue. La Rebellion n°1 est deuxième juste devant la Toyota n°8 (Buemi, Hartley, Nakajima) et la Rebellion n°3. En LMP2, les six voitures sont séparées d'une seconde et demie mais c'est bien la n°22 d'United Autosports qui a été la plus rapide. Du côté des GT, la Porsche officielle n°91 a signé le meilleur temps en Pro tout comme la Ferrari n°61 en Am. Le grand départ des 24 Heures du Mans 2020 sera donné ce samedi à 14h30.

