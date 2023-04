24 Heures du Mans : la décennie Jaguar

Fondée en 1922 par deux amateurs de moto, William Lyons et William Walmsley, l'entreprise anglaise Swallow Sidecar Company (SSC) commence comme son nom l'indique par fabriquer des side-cars. Elle ne construit ses premières voitures de sport qu'en 1934, et ne prend le nom de Jaguar qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. C'est avec le lancement en 1948 de l'XK120, louée pour le style de sa carrosserie et la puissance de son 6-cylindres 3,4 litres (160 ch), que Jaguar gagne en notoriété. Mais pas suffisamment au goût du patron William Lyons qui décide pour y remédier d'engager trois XK120 pour l'édition 1950 des 24 Heures du Mans, alors considérée comme la course la plus célèbre au monde.

La Type C gagne dès sa première tentative

Mais l'apprentissage est difficile, et les Jaguar ne peuvent rien contre les Talbot, qui finissent aux deux premières places à des vitesses moyennes de 144 et 143 km/h, loin devant la première XK120 qui finit 12e à 131 km/h de moyenne. Décision est alors prise d'engager l'ingénieur en aéronautique Malcolm Sayer pour dessiner une carrosserie plus aérodynamique en aluminium et un châssis tubulaire plus léger et plus rigide. Un coup de maître puisque cette version course baptisée « Type C » l'emporte dans la Sarthe dès sa première participation en 1951, à 150 km/h de moyenne ! L'édition 1952 est en revanche catastrophique pour Jaguar. Désireux de se hisser au niveau de Mercedes SL

