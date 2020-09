24 Heures du Mans : jamais deux sans trois

Toyota aura largement dominé l'édition 2020 des 24 Heures du Mans, mais a toutefois rencontré des problèmes à la mi-course avec la voiture finalement arrivée troisième. La deuxième place va à la Rebellion de Norman Nato, Bruno Senna et Gustavo Menezes, à cinq tours, qui devance l'autre Toyota de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Jose Maria Lopez. Ce « hat-trick » lui permet de conserver le trophée donné au vainqueur qui pourra être exposé dans l'usine du groupe au Japon.

Dernière course au Mans pour la Toyota TS050

C'est également la troisième victoire au Mans pour le Suisse Sébastien Buemi et le Japonais Kazuki Nakajima et la deuxième pour le Néo-Zélandais Brendon Hartley. « Nous pensions que tout se liguait contre nous au départ, mais, finalement, nous terminons avec cinq tours d'avance », a souligné Buemi. Sa voiture avait connu des ennuis de frein dans les premières heures de l'épreuve, l'obligeant à laisser filer la voiture sœur. Brendon Hartley a affirmé pour sa part que l'ambiance n'était « pas tout à fait la même sans les fans », mais que de gagner une 2e fois Le Mans était « un sentiment magnifique ». « C'était spécial de conduire la voiture pour sa dernière victoire au Mans », a évoqué pour sa part Kazuki Nakajima. « Il semble que nous avons eu un peu plus de chance que l'autre voiture. » Cette 88e édition s'est déroulée à huis clos à cause de la pandémie de coronavirus et a eu

... Lire la suite sur LePoint.fr