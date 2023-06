24 Heures du Mans : Ferrari remporte la course après 50 ans d’absence

Ferrari au sommet pour les cent ans des 24 Heures du Mans. L'écurie italienne a remporté l'édition dimanche pour son retour en catégorie reine après 50 ans d'absence, mettant fin à l'hégémonie de Toyota, ultradominatrice dans la Sarthe ces cinq dernières années.

La Ferrari N.51 des Italiens Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi et du Britannique James Calado s'est imposée à l'issue d'une course haletante sur la mythique épreuve d'endurance auto devant la Toyota N.8, victorieuse l'an dernier.

À moins de deux heures de l'arrivée, les deux prototypes étaient distancés de moins de 30 secondes quand le pilote de la N.8, Ryo Hirakawa, alors deuxième, a raté son freinage avant de venir percuter une barrière dans le virage d'Arnage.

Une course palpitante

Si la Toyota GR010-Hybrid a pu repartir, le pilote japonais a dû repasser dans les stands pour changer de capot, laissant le champ libre à la Scuderia pour venir signer au Mans sa première victoire depuis 1965.

La Cadillac N.2 termine à une très belle troisième place devant sa voiture sœur, la N.3, quatrième. L'autre Ferrari engagée en catégorie reine des Hypercars, la N.50, partie en pole position, a souffert d'une avarie durant la nuit. Elle termine dimanche 5e.

La Toyota N.7, victorieuse en 2021, a abandonné, victime d'un accrochage juste après minuit.

