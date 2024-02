information fournie par So Foot • 04/02/2024 à 15:07

24 heures après la défaite du Japon en Coupe d'Asie, Minamino rejoue déjà avec Monaco

Ça change des joueurs qui mettent deux semaines à se remettre d’une trêve internationale en Amérique du Sud.

Tristement éliminé de la Coupe d’Asie ce samedi, le Japon comptait dans ses rangs quelques pensionnaires de Ligue 1 dont faisait partie Takumi Minamino. Face à l’Iran, le Monégasque n’était pas titulaire et n’est rentré que pour une trentaine de minutes. C’est peut-être ce qui a motivé Adi Hütter, son entraîneur en club, à le faire entrer 24 heures plus tard seulement sur le pré de Louis-II ce dimanche face au Havre. Une décision assez folle, voire complètement délirante, pour un joueur qui a donc dû se farcir le trajet retour depuis le Qatar, et qui doit sûrement avoir toujours le décalage horaire dans les pattes.…

AL pour SOFOOT.com