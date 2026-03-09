 Aller au contenu principal
23 joueurs expulsés après une bagarre générale au Brésil
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 09:12

Quand ce n’est pas en tribune, c’est sur le terrain. Une bagarre a éclaté entre les joueurs de Cruzeiro et de l’Atlético Mineiro lors de la finale du championnat de l’État du Minas Gerais, remportée 1-0 par Cruzeiro.

Trente secondes avant la fin du temps additionnel, l’attaquant de Cruzeiro Christian laisse traîner son pied sur une sortie du gardien de l’équipe adverse Everson. Ce dernier, plutôt que d’envoyer une praline devant pour espérer égaliser, se rue sur son adversaire, alors au sol, et l’assène de coups de genou en lui glissant des mots pas vraiment doux . Une scène qui a rendu fous les coéquipiers de l’agressé qui se précipitent pour en découdre.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
