Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 23.000 foyers privés d'électricité à cause de la tempête Gloria Reuters • 22/01/2020 à 13:51









TOULOUSE (Reuters) - Quelque 23.000 foyers étaient privés d'électricité mercredi dans les Pyrénées-Orientales en raison de la tempête Gloria, qui provoque d'importantes chutes de neige en altitude et de fortes précipitations sur la plaine du Roussillon, entre Perpignan et Cerbère. Les foyers touchés se situent entre Font-Romeu-Odeillo-Via et Andorre, a annoncé la préfecture des Pyrénées-Orientales dans son bilan de la mi-journée. A Codalet, près de Prades, onze personnes ont été évacuées après l'effondrement d'un mur de soutènement touchant trois maisons. Huit ont été relogées par la mairie du village. Les stations de ski du département sont fermées et tous les vols déroutés vers Montpellier en raison du plafond visuel trop bas et des rafales de vent, ont précisé les services de l'Etat. Les Pyrénées-Orientales sont placées en vigilance orange neige-verglas, pluie-inondations, tout comme le département de l'Aude. La tempête a fait quatre morts dimanche et lundi en Espagne, où se sont conjugués des vents puissants, des tempêtes de neige et des températures au-dessous de la moyenne. Selon Météo France, les cumuls de pluie pourraient atteindre les 100 à 200 mm supplémentaires dans la journée, pour un cumul attendu de 350mm sur l'ensemble de l'épisode. L'institut attend un nouveau passage orageux dans la deuxième partie de la nuit. Près de 390 sapeurs-pompiers, dont 100 venus en renfort d'autres départements, et 40 gendarmes sont mobilisés, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales qui a recensé 112 interventions pour des opérations diverses depuis le début du phénomène. (Johanna Decorse, édité par Sophie Louet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.