22 % des électeurs seraient "prêts" à voter pour Teddy Riner en 2027, selon un sondage

Le judoka français Teddy Riner porte les deux médailles d'or olympiques, +100 kg et par équipe mixte, remportées au JO de Paris, le 5 août 2024 ( POOL / THIBAUD MORITZ )

Plus d'un électeur sur cinq seraient prêts à voter pour le judoka Teddy Riner en 2027, selon un sondage publié mardi par l'Ifop pour LCI et Sud Radio, au lendemain de la déclaration surprise de candidature du sportif.

À la question "Si Teddy Riner se présentait à la prochaine élection présidentielle en 2027, seriez-vous prêt à voter pour lui ?", 22 % des personnes interrogées ont répondu "oui", indique l'Ifop dans son enquête d'opinion.

Selon le même sondage, le quintuple champion olympique de judo jouit d'une "bonne opinion" chez 70 % des Français.

Lundi, sa déclaration de candidature a suscité de nombreuses réactions politiques. Le président Macron s'est félicité de cette initiative, estimant que cela ne pouvait "qu'apporter au pays".

Sur ses comptes X et Instagram, la vidéo de Teddy Riner annonçant sa candidature cumule plus de 25 millions de vues.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.

Enquête réalisée en ligne du 9 au 10 novembre auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est située entre 1,4 et 3,1 points.