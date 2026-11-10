 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

22 % des électeurs seraient "prêts" à voter pour Teddy Riner en 2027, selon un sondage
information fournie par AFP 10/11/2026 à 20:44

Ajouter Boursorama à vos sources

Le judoka français Teddy Riner porte les deux médailles d'or olympiques, +100 kg et par équipe mixte, remportées au JO de Paris, le 5 août 2024 ( POOL / THIBAUD MORITZ )

Le judoka français Teddy Riner porte les deux médailles d'or olympiques, +100 kg et par équipe mixte, remportées au JO de Paris, le 5 août 2024 ( POOL / THIBAUD MORITZ )

Plus d'un électeur sur cinq seraient prêts à voter pour le judoka Teddy Riner en 2027, selon un sondage publié mardi par l'Ifop pour LCI et Sud Radio, au lendemain de la déclaration surprise de candidature du sportif.

À la question "Si Teddy Riner se présentait à la prochaine élection présidentielle en 2027, seriez-vous prêt à voter pour lui ?", 22 % des personnes interrogées ont répondu "oui", indique l'Ifop dans son enquête d'opinion.

Selon le même sondage, le quintuple champion olympique de judo jouit d'une "bonne opinion" chez 70 % des Français.

Lundi, sa déclaration de candidature a suscité de nombreuses réactions politiques. Le président Macron s'est félicité de cette initiative, estimant que cela ne pouvait "qu'apporter au pays".

Sur ses comptes X et Instagram, la vidéo de Teddy Riner annonçant sa candidature cumule plus de 25 millions de vues.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.

Enquête réalisée en ligne du 9 au 10 novembre auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est située entre 1,4 et 3,1 points.

Presidentielle 2027
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 21:23

    Merci Macron !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank