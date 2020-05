Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 22 clubs en Ligue 2 dès la saison prochaine ? Reuters • 20/05/2020 à 22:13









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) s'est réunie ce mercredi pour voter le passage de la Ligue 2 à 22 clubs. Avec 57% des suffrages, cette proposition a encore toutes ses chances d'être adoptée et permettrait à Pau et Dunkerque de monter, tandis qu'aucune équipe ne sera reléguée du championnat. Mais le chemin est encore long avant que cette décision ne soit validée. Noël Le Graët s'y est toujours fermement opposé et aura le dernier mot sur cette affaire. Le président de la Fédération ne veut pas d'exception alors que la Ligue 1 et tous les championnats amateurs ont généré des descentes.

