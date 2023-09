information fournie par So Foot • 15/09/2023 à 17:22

21 des 23 championnes du monde espagnoles boycottent la sélection

Pas de temps pour les célébrations.

Parmi les 23 Espagnoles sacrées championnes du monde en août dernier, 21 refusent de revenir porter la tunique de la Roja à la suite des agissements de Luis Rubiales et des casseroles qui sont ensuite tombées sur la péninsule Ibérique. La première liste de la nouvelle sélectionneuse, Montse Tomé, doit tomber ce vendredi, mais les joueuses ont pris les devants en avertissant la fédération de leur boycott. À travers un communiqué, relayé par Alexia Putellas, le groupe réclame des « restructurations » de l’ensemble de l’instance et du football féminin espagnol pour « parvenir à une structure qui ne tolère pas et ne participe pas à de tels actes dégradants » . La moindre des choses donc.…

EL pour SOFOOT.com