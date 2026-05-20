2027: si LFI arrive au pouvoir, elle fera voter rapidement une "loi anticoncentration" des médias

La députée LFI Clémence Guetté le 10 octobre 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La France insoumise fera voter "une grande loi anticoncentration des médias" si la formation de gauche radicale arrive au pouvoir en 2027, "une urgence", a affirmé mercredi la députée Clémence Guetté.

"Quand nous gagnerons en 2027, nous ferons une grande loi anticoncentration des médias. Cela devrait intéresser tout le monde de savoir que neuf milliardaires détiennent 90% des médias français. Cette concentration des médias a des conséquences directes sur le droit à l’information", a déclaré la vice-présidente de l'Assemblée nationale sur Sud Radio.

Elle était interrogée sur la réaction de Maxime Saada: le patron du groupe d'audiovisuel Canal+ a annoncé ne plus vouloir travailler avec les 600 professionnels du cinéma qui ont signé une tribune contre son actionnaire de référence, le milliardaire conservateur Vincent Bolloré qui est accusé de promouvoir les idées de la droite dure via les organes de presse (CNews, Europe 1, JDD...) et les maisons d'édition qu'il a dans son giron.

"Il y a une urgence qui devrait alarmer tous les citoyens. Monsieur Bolloré, par sa fortune, a mis la main sur des télévisions, des radios, la presse écrite, l'édition et le cinéma par Canal+", a souligné Clémence Guetté.

Elle a assuré que la loi s'appliquerait "à tous", donc aussi à Matthieu Pigasse, banquier d'affaires engagé à gauche, qui revendique de mener une bataille culturelle contre l'extrême droite avec son groupe Combat, propriétaire notamment de l'antenne Radio Nova.

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet le 28 avril 2026 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Dans la proportion des médias détenus (entre Vincent Bolloré et Matthieu Pigasse), on n’est pas du tout dans le même monde", a-t-elle cependant fait remarquer.

Sur France inter, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet s'est dite également ouverte à débattre d'une nouvelle loi anticoncentration.

"Dans notre démocratie, ce qui est important, c'est d'assurer le pluralisme des opinions, le pluralisme de création, la liberté de création. Si pour ce faire, il faut adopter une loi qui permette de l'assurer, j'y suis tout à fait favorable", a-t-elle dit.