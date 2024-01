2023 : vers une édition CANthologique !

Alors que le premier tour de la CAN se termine ce mercredi soir, et que 6 qualifiés pour la phase à élimination directe sont encore à définir, l’édition 2023 enchante les fans par le jeu et par ses buts. À tel point qu’il est légitime de se demander si l’on n’assiste pas à l’une des plus belles CAN de l’histoire.

Il y a deux ans de cela, la CAN disputée au Cameroun, sous le feu des critiques, avait eu besoin d’un plaidoyer pour parfaire sa légitimité. Cette année, elle ne souffre d’aucune contestation sur le plan sportif. Mieux, elle mérite qu’on lui tresse ses louanges, justifiées par des rencontres de qualité, des équipes emballantes et puis, surtout, des buts en pagaille. Une CAN que le président ivoirien, Alassane Ouattara, souhaitait être « la meilleure jamais organisée » . Elle est peut-être la meilleure jamais disputée, et ça, ce n’est déjà pas rien. Pourtant, sur un fil, la Côte d’Ivoire attend fébrilement de voir si elle est qualifiée ou non pour les huitièmes de finale de sa compétition. La passion, elle, est toujours là. Le cortège digne d’une ambiance sud-américaine en amont du match d’ouverture était là pour en témoigner. Les scènes de violence à Abidjan l’ont aussi démontré, d’une façon un peu moins envieuse toutefois. Pas de quoi gâcher pour autant, l’entrain d’une compétition qui vit à toute vitesse.

Les artistes sont de sortie

Tout n’avait pourtant pas bien commencé. André Onana n’a pas daigné rater un match avec Manchester United, tant pis pour lui. Le Cameroun s’est qualifié sans lui, remplaçant face à la Gambie, et son match contre le Sénégal est déjà à oublier. Umar Sadiq a été rapatrié en Espagne pour une blessure longue durée, mais était déjà sur le pré quelques jours plus tard avec la Real Sociedad. Etonnant, mais pas handicapant, pour des Super Eagles blindés en attaque. Alors que la blessure de Mohamed Salah prive la compétition de l’un de ses joyaux, et que sa gestion laisse planer le doute, Emam Ashour et Trezeguet sont là pour rappeler que les rangs des Pharaons sont remplis de joueurs de ballon. Au rang des pépites, la compétition mériterait bien de revoir le Sud-africain Themba Zwane, si gracieux face à la Namibie, alors qu’elle est déjà assurée de profiter de Gelson Dala ou de Lamine Camara, au moins pour une rencontre supplémentaire.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com