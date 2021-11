2022: Marine Le Pen à Mulhouse pour apporter son soutien aux soignants

La candidate du Rassemblement national à la présidentielle, Marine Le Pen, le 4 novembre 2021 à Mulhouse ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Marine Le Pen a rencontré jeudi des infirmières et des médecins de l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse (Haut-Rhin), établissement durement touché durant la première vague de l'épidémie de Covid-19 au printemps 2020, "pour leur témoigner de (s)on soutien".

La candidate du Rassemblement national à la présidentielle a ensuite tenu une table ronde d'une heure dans une auberge toute proche. Là, elle a discuté plus longuement avec une petite dizaine d'infirmiers, d'aides-soignants et des personnels suspendus faute de pass sanitaire.

"Mulhouse subit les mêmes problèmes que les hôpitaux de toute la France. La situation de l'hôpital aujourd’hui est un véritable crève-cœur pour les Français que nous sommes", a-t-elle déclaré, estimant que l'hôpital était "le premier désert médical de France".

Mme Le Pen a notamment pointé du doigt "la sur-bureaucratie dans l'hôpital avec dix échelons administratifs", les fraudes avec "des milliards d'euros qui sont distraits de son fonctionnement", et les conditions de travail des soignants qui se dégradent "à vitesse grand V", avec notamment davantage d'agressions.

La candidate du Rassemblement national à la présidentielle, Marine Le Pen, lors d'une rencontre avec soignants, le 4 novembre 2021 à Mulhouse ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"L'hôpital subit également le poids de l'immigration qui est incontrôlée. Lorsque 400.000 personnes entrent sur le territoire français, il faut augmenter le nombre de lits: ce n'est pas le cas et pire encore, on en détruit dans des proportions très importantes, y compris d’ailleurs en plein cœur de la pandémie", a-t-elle souligné. "A cela on ajoute 15.000 personnels soignants qui ont été suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, autant dire que les annonces du Ségur de la santé concernant les 15.000 embauches annoncées paraissent dérisoires."

La ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, avait toutefois précisé le 20 octobre à l'Assemblée nationale qu'à cette date, 7.930 soignants étaient suspendus en France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait lui indiqué le 26 octobre que "les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés".

"Elue présidente, je rebâtirai l'hôpital public", a promis la candidate d'extrême-droite, affirmant recevoir "un nombre impressionnant de mails" des personnels soignants.

Marine Le Pen souhaite imposer une règle: "Pas plus de 25% d'emplois dans l'administratif. Le reste des soignants doit soigner. Et il faut le plus rapidement possible un moratoire sur la fermeture de lits".

Elle a insisté sur l'urgence d'agir car selon elle "la santé de nos compatriotes est clairement mise en danger par le gouvernement en laissant l'hôpital dans cette situation".

"Nous présenterons un plan baptisé +Aime la santé+ dans les trois prochaines semaines, une déclinaison thématique d'+Aime la France+", a-t-elle poursuivi, même si le chiffrage des mesures qu'elle préconise n'est pas encore finalisé.

cor-bdx/mby/rhl