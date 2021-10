2022: Dupont-Aignan lance sa campagne marginalisé par les départs et Zemmour

Nicolas Dupont-Aignan lors de son discoours dimanche à Paris, le 3 octobre 2021 ( AFP / Thomas COEX )

"Sauvons la France". C'est avec ce slogan que le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a lancé dimanche à Paris sa campagne présidentielle devant un public clairsemé, marginalisé par des départs et menacé dans les sondages par Eric Zemmour.

En juillet, le président de Debout la France disait vouloir "faire mentir les diagnostics" face au "duel Macron-Le Pen qui étouffe les Français".

Crédité alors de 4 à 6% d'intentions de vote, il a depuis dégringolé dans les sondages autour de 2%, alors que le putatif candidat Eric Zemmour est donné jusqu'à 15%, en mordant sur son électorat, celui de Marine Le Pen et celui des Républicains.

Dimanche au cirque d'hiver, il restait encore des chaises vides, alors que M. Dupont-Aignan avait invité ses militants à venir sans pass sanitaire, l'obligeant à s'en tenir à une jauge de 500 personnes, dans une salle pouvant en contenir 1.500.

Candidat à l'Elysée pour la troisième fois, Nicolas Dupont-Aignan avait réuni 4,7% des voix au premier tour en 2017 (1,8% en 2012). Il avait ensuite rallié la candidate du Rassemblement national, qui lui avait promis Matignon en cas de victoire.

Le député de l'Essonne a depuis pris ses distances avec la responsable d'extrême droite, qu'il estime incapable de battre le chef d'Etat en cas de nouveau duel en 2022.

Mais il n'a pas cité ni fait allusion dimanche à M. Zemmour ou Mme Le Pen. "Je ne crois pas un instant les sondages. Je ne suis pas là pour critiquer mes concurrents", a-t-il brièvement dit à la presse.

Il a en revanche dénoncé devant ses partisans "l'imposture" d'Emmanuel Macron, "marionnette du système", qui "divise pour régner".

Il s'est aussi dit "fier" d'avoir voté et manifesté contre "le pass sanitaire de la honte". "Petit à petit, puissances financières sans limite, apprentis-sorciers, lobbies veulent prendre le contrôle de nos vies", a-t-il lancé sous les applaudissements.

Après avoir décidé de faire cavalier seul en 2022, le président de DLF a été confronté à une vague de départs de son parti.

Une centaine de cadres conduits par son ancien lieutenant, Jean-Philippe Tanguy, ont rejoint l'an dernier l'orbite du RN, en dénonçant sa "stratégie d'isolement et de division". M. Tanguy est même devenu le directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen.

M. Dupont-Aignan a perdu aussi en décembre le soutien de l'ancien "gilet jaune" Benjamin Cauchy, ex-candidat aux européennes, parti rejoindre Eric Zemmour.

Et vendredi, deux jeunes cadres de DLF ont publié une tribune dans Valeurs Actuelles pour appeler les jeunes du mouvement à soutenir la candidature du polémiste. "Isolé politiquement, sans financement, avec trop peu de militants et de récents sondages qui le placent à 2%", M. Dupont-Aignan "n'accèdera pas au second tour", écrivent-ils.

Nicolas Dupont-Aignan ne veut pas dire "de mal" d'Eric Zemmour, avec qui il partage l'idée d'un "pays en train de décrocher" et confronté au "problème de submersion migratoire". Mais "il n'y a pas que ça".

Depuis sa rupture avec Marine Le Pen, ce gaulliste revendiqué s'est davantage rapproché des Républicains.

Il a fait savoir en juin qu'il voterait pour la candidate ex-LR Valérie Pécresse au second tour des régionales en Ile-de-France, après avoir conclu à ce même scrutin un accord avec la tête de liste LR Gilles Platret en Bourgogne-Franche Comté.

Un temps "égaré" avec le RN, M. Dupont-Aignan "en est revenu", en avait conclu Annie Genevard, vice-présidente déléguée de LR, n'excluant pas à terme un accord national avec lui.

"La seule chose qui compte pour lui, c'est de sauver sa circonscription" de l'Essonne, que le député avait failli perdre en 2017 après son accord de second tour avec Mme Le Pen, estime un ancien cadre de DLF Maxime Thiébaut.

"Qui peut sauver la France?" a demandé dimanche Nicolas Dupont-Aignan. "Jeanne d'Arc!" a lancé une militante dans la salle. "Je ne me souhaite pas son sort (Jeanne d'Arc a été brûlée vive en 1431, ndlr), même si certains en rêvent", lui a répondu le candidat.

