2022: 5% des Français "certainement" prêts à voter Zemmour

Au moment où le polémiste Eric Zemmour alimente les spéculations sur une éventuelle candidature à la présidentielle, un sondage Ifop transmis à l'AFP vendredi indique que 5% des Français interrogés se disent "certainement" prêts à voter pour lui.

Cette étude a été commandée par le média de la droite hors les murs Livre noir, qui a récemment diffusé un long entretien avec Eric Zemmour, où l'éditorialiste du Figaro et CNews alimente ces spéculations, qui agite l'extrême droite, en estimant qu'il fait "de plus en plus de propositions" et "peut-être qu'il faut passer à l'action".

L'étude de l'Ifop indique que 5% des personnes interrogées se disent "certainement" prêtes à voter pour le polémiste s'il se lance et 13% "probablement" prêtes, soit un "potentiel électoral" estimé à 18%, en hausse de cinq points par rapport au mois de février, dans une autre enquête.

La notion de "potentiel électoral" est toutefois plus vaste et plus floue que celle d'intentions de vote: elles sont estimées à 5,5% au premier tour de la présidentielle, selon un autre sondage Ifop/Le Point qui a testé l'hypothèse Zemmour récemment.

L'étude sur le potentiel électoral d'Eric Zemmour a été réalisée en ligne le 15 et 16 juin, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes d'au moins 18 ans, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1%.

La présidente du RN Marine Le Pen a récemment pris ses distances avec les propos "souvent très radicaux" du polémiste et sa "vision pessimiste" de la France. Le 6 juin, elle avait affirmé qu'une candidature d'Eric Zemmour en 2022 affaiblirait le "camp national".

Le polémiste bénéficie d'une vitrine sur Cnews avec une émission qui attire quotidiennement entre 700.000 et un million de spectateurs, selon la chaîne. En mars, la chaîne avait écopé d'une amende du CSA de 200.000 euros pour "incitation à la haine" et "à la violence" après un dérapage d'Eric Zemmour sur les migrants mineurs isolés.

Le polémiste a aussi été condamné le 25 septembre 2020, à une amende de 10.000 euros pour injure et provocation à la haine à l'occasion d'un rassemblement politique.

