Mauvais joueurs, les démocrates ? Trois ans après le traumatisme que représente pour eux l'élection de Trump, ils en sont encore à questionner les règles du jeu plus que les raisons de leur défaite. Et au plus fort de la compétition entre candidats à l'investiture, il est un sujet qui fait presque l'unanimité : la remise à plat du système électoral.« L'heure est venue de s'en débarrasser », a lancé en meeting Elizabeth Warren. Bernie Sanders tweete régulièrement qu'il veut l'abolir. Quant à Pete Buttigieg, il a fait de sa suppression la « grande idée » (big idea) de sa campagne. Mais la critique la plus acerbe envers le collège électoral, c'est bien Hillary Clinton. Pour cause, elle reste convaincue que Trump lui a « volé » l'élection de 2016. « Vous pouvez mener la meilleure campagne, avoir le meilleur programme, emporter la nomination, gagner le vote populaire et perdre quand même l'élection », lançait-elle encore il y a quelques semaines dans une conférence.De fait, Trump lui doit sa victoire. En effet, s'il aime à rappeler la « raclée » qu'il a infligée à sa rivale, le 45e président ne peut pas effacer le fait qu'il a perdu ? et même largement ? le vote populaire. Près de 3 millions de voix de moins que Clinton? 46 % des suffrages exprimés? S'il s'était présenté dans un autre pays, quel qu'il soit, il serait sans doute déjà retourné à ses affaires immobilières.Lire aussi Elizabeth Warren, la...