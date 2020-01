«2020 sera l'année des cyberattaques dopées par l'intelligence artificielle», prévient Avast

Que nous réservent les hackers pour cette nouvelle année ? Le patron du célèbre fabricant d'antivirus Avast tente en permanence d'anticiper la menace avec l'aide de 150 chercheurs en informatique basés à Brno en République tchèque, aux États-Unis ou en Serbie.Entretien sous forme d'avertissement avec Ondrej Vlcek.Quel est l'état actuel de la menace en cybersécurité ?ONDREJ VLCEK. Le niveau de sophistication a radicalement augmenté depuis mes débuts dans le secteur dans les années 90 en termes de volume et de vitesse de propagation.Les attaques dopées à l'intelligence artificielle (IA) ont commencé pour la première fois à apparaître sur nos radars en 2019. 2020 va être l'année d'une adoption massive par les pirates car toutes les technologies sont disponibles. Ces cyberattaques ne sont pas de simples virus mais plutôt de l'ingénierie sociale ou de la manipulation psychologique comme l'hameçonnage afin de rediriger vers un site frauduleux ou faire télécharger un logiciel malveillant.À quoi ressemble une cyberattaque préparée grâce à l'IA ?Avant c'était le même émail envoyé à tout le monde avec une orthographe et une grammaire bâclés ou un émail envoyé directement à vous avec une information personnelle qui le rend plus crédible. Les tentatives d'aujourd'hui font appel à l'IA et à l'apprentissage de la machine qui vont automatiquement scanner les sites publics et les réseaux sociaux pour des millions d'individus.Ils en tirent des e-mails très personnalisés dans un niveau de langue assez soutenu. Vous êtes plus enclins à ouvrir une pièce-jointe ou un lien quand cela semble venir de votre docteur ou de votre club de tennis.Il y a aussi de la spéculation sur la mutation de virus informatiques grâce à une modification par des algorithmes des codes utilisés mais il n'y a encore pas de preuves ou un pirate arrêté en flagrant délit mais c'est peu cher et c'est très ...