2019-nCoV, coronavirus, épidémie... Le lexique pour tout comprendre du nouveau virus

Le 2019-nCoV, responsable, selon un bilan diffusé ce dimanche, de 56 morts et près de 2000 contaminations, risque bien de continuer à faire parler de lui, tant que sa propagation n'a pu être circonscrite. Le Parisien se penche sur les mots employés pour le décrire.VirusAussi appelé agent infectieux, un virus est une particule microscopique qui infecte un organisme (humain, animal, végétal...). Il peut muter, changer de forme, au cours de sa vie. On compte plusieurs milliers de virus différents, qui se rendent responsables de maladies, dont certaines sont bénignes (comme la grippe) et d'autres peuvent être mortelles (rage, variole, fièvre jaune...)2019-nCoVC'est le nom de ce nouveau virus, dont l'épicentre a été découvert à Wuhan, dans le centre de la Chine. « nCov » est utilisé pour « nouveau coronavirus.Les chercheurs estiment que la contamination initiale est d'origine animale, mais ont vite pu démontrer que le virus se transmettait dorénavant d'homme à homme. LIRE AUSSI > Coronavirus : pourquoi il ne faut pas céder à la psychoseComme le note le gouvernement français, « en l'état actuel des connaissances, les symptômes principaux sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement ». Dans les cas plus sévères, la maladie peut entraîner un décès.CoronavirusC'est une famille de virus, nommée ainsi en raison de leur forme en couronnes et découverte en 1967. Tous n'affectent pas les humains. Mais certains, comme le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), apparu en Chine dans les années 2000, se sont d'abord transmis d'animal à humain, puis d'humain à humain. Ce dernier a fait 774 morts. Un autre coronavirus, le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient), qui s'est déclaré en 2012 Arabie saoudite, a fait 858 morts. Selon l'Inserm, le 2019-nCoV est un « proche cousin » du Sras.PneumonieLe 2019-nCoV peut mener à des pneumonies. Les symptômes sont multiples : ...