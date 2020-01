2019-nCoV : chauve-souris ou serpent ? Les différentes théories sur l'origine du virus

41 morts, 1300 personnes touchées, une alerte maximale en Chine, et encore beaucoup de points d'interrogation. Si les autorités chinoises ont acquis la certitude que le virus 2019-nCoV se transmettait bien de personne à personne par les voies respiratoires, des zones de flou demeurent quant à l'origine de cette nouvelle forme du Coronavirus.Les nombreux chercheurs qui se sont penchés sur la question sont intimement persuadés qu'un animal est à l'origine de sa transmission, mais plusieurs théories se confrontent à ce jour : s'agit-il de la chauve-souris, du serpent, de la civette, comme cela a été le cas pour le Sras dans les années 2000, ou encore de plusieurs animaux combinés ?Toujours est-il que le temps presse : « La confirmation de la présence d'un réservoir animal est essentielle pour l'intervention et la prévention de l'épidémie », insistent deux chercheurs dans le Journal of medical virology.Un marché d'animaux exotiques dans le viseurLes autorités chinoises ont très rapidement pu localiser la zone géographique où le virus a été identifié en premier lieu : il s'agit de la ville chinoise de Wuhan. Les premiers patients présentant les symptômes d'une pneumonie due au virus, en décembre 2019, ont presque tous fréquenté le marché aux fruits de mer et de poisson de Huana, dans cette ville du centre de la Chine, qui a depuis été fermé. L'OMS a reçu une première alerte de Pékin le 31 décembre dernier. LIRE AUSSI > Virus chinois : cinq minutes pour comprendre l'épidémieDès lors, les chercheurs vont chercher à déterminer lequel des animaux vendus sur ce marché a pu servir de « réservoir » au virus, avant d'atteindre l'homme. En d'autres termes, un animal a pu héberger le virus sans être malade, avant de le transmettre soit directement à l'homme, soit à un autre animal qui l'aurait lui transmis à l'homme.Leurs recherches s'avèrent plus complexes qu'il n'y paraît, ...