2010, l'année où Diego Forlán a cartonné

Lors de la Coupe du monde 2010 disputée entre le 11 juin et le 11 juillet, le niveau de jeu de Diego Forlán atteint son paroxysme. Un pic de carrière qui intervient après une saison de haute volée avec l'Atlético de Madrid, et qui fait certainement de l'Uruguayen l'attaquant le plus fort du monde sur cette période.

Exploits personnels & confiance en soi

Joueur de la compétition. Buts marqués : cinq (seuls Thomas Müller, David Villa et Wesley Sneijder font aussi bien), dont trois hors de la surface de réparation (exploit plus réalisé dans un même tournoi depuis Lothar Matthäus, en 1990). Homme du match : trois fois (seul Sneijder fait mieux). Auteur d'une passe décisive, d'un tir au but et de la plus belle réalisation. Présent dans le 4-4-2 de la, en compagnie de Villa. Tels sont, sur le papier, les faits d'armes observables au premier regard de Diego Forlán lors de la Coupe du monde 2010.Quelques mois plus tard, la star de laterminera à la cinquième place du classement du Ballon d'or avec 7,61% des suffrages (plus du double par rapport à Cristiano Ronaldo, sixième, et environ trois fois moins que le lauréat Lionel Messi). Mais qu'on se l'avoue : entre le 11 juin et le 11 juillet de cette année célébrant les 31 ans du blond, le meilleur attaquant de la planète n'est ni argentin ni portugais. Non, il semble bien être uruguayen et avoir été recalé par Nancy au début de sa carrière.Durant ce mois de folie, l'Uruguay évolue en 4-4-2 à plat ou en 4-3-3 (pouvant, pourquoi pas, être considéré comme une sorte de 4-4-2 losange). Dans le premier schéma, majoritairement utilisé, le binôme de pointe s'appelle Forlán/Suárez et un certain Edinson Cavani est excentré à gauche. Dans la seconde option (employée pour battre l'Afrique du Sud, le Mexique et la Corée du Sud), le fabuleux Diego est situé plus en retrait - presque dans un rôle de numéro dix - en soutien de ses deux partenaires offensifs. Et c'est lui qui, quasiment à chaque fois, brille.