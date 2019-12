2010-2019 : une prodigieuse décennie scientifique en 10 dates

De grandes découvertes sur notre passé, et des percées cruciales pour notre avenir : la décennie qui s'achève a été riche sur le plan scientifique. Du Boson de Higgs à la première photo d'un trou noir, en passant par les avancées de la thérapie génique, tour d'horizon, non exhaustif, des trouvailles qui feront date.Le 4 Juillet 2012 : le Boson de Higgs « flashé »La première découverte se trouve être sans aucun doute la plus importante, mais également la plus énervante, car la moins compréhensible (et entre nous ce n'est pas bien grave, car elle n'a aucun impact sur nos vies quotidiennes) : j'ai nommé la découverte en juillet 2012 du Boson de Higgs, chaînon manquant du modèle théorique standard de formation... de l'Univers, rien que ça. Concrètement, si tant est que l'on puisse parler ainsi en physique des particules, des scientifiques du CERN à Genève (Suisse) sont parvenus, en reconstituant les conditions exactes de l'immédiat après Big Bang, à « piéger » LA particule de base, celle qui s'est désintégrée en un ensemble de particules d'énergie, celle qui est donc responsable de la masse de tout ce qui nous entoure. Cette expérience a eu lieu dans le LHC, le grand collisionneur de Hadrons, ce qui ne veut rien dire pour celui qui ne sait ni ce qu'est un collisionneur, ni ce qu'est un hadron : il s'agit d'un gigantesque accélérateur de particules souterrain de 27 km de circonférence situé entre la France et la Suisse. Un grand tube fermé en forme d'anneau dans lequel on bombarde des protons pour générer et étudier des collisions absolument titanesques qui jonchèrent les balbutiements de notre Univers. Cette particule élémentaire, dite « particule de Dieu », avait été prédite en 1964 par plusieurs scientifiques, dont le britannique Peter Higgs, mais aussi le Français Robert Brout, dont le nom n'est toutefois pas resté à la postérité... Le Grand Collisionneur de Hadrons du ...