20 phrases que l'on risque fortement d'entendre pendant les quarts de finale

C'est parti pour les quarts de finale de ce Mondial. Au programme : du France-Angleterre, du Brésil-Croatie, du Pays-Bas-Argentine et du Portugal-Espagne. Les commentateurs, consultants et autres observateurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie sur des petites anecdotes bien senties.

Vendredi 9 décembre

"Et regardez en tribunes, y'a du beau monde... Cafu, Ronaldo, Dunga, Roberto Carlos... Ça nous rappelle de sacrés souvenirs tout ça..." () "Et Davor Suker aussi à leur gauche... On se souvient qu'il avait fait trembler les Bleus pendant quelques secondes en 1998... " () Et puis la grâce a touché Lilian Thuram, heureusement pour l'équipe de France... () Bien vu Laurent Lachand, l'oeil de faucon !""Oh l'extérieur du pied de Modric, c'est du velours, c'est de la soie, c'est de la guimauve !"() "Eh oui, au beau milieu de tous ces Brésiliens bourrés de talent, le seul à avoir un Ballon d'Or, c'est lui... ()") " Ah bah vous voyez qu'ils supportent bien la clim', les supporters croates..." () "Oui... Allez, coup franc pour la Croatie, peut-être pour relancer le match !""Et forcément, on a une pensée pour Pelé, le Roi Pelé, toujours hospitalisé.... Edson. Arantes. Do Nascimento. Allez, ça repart côté croate avec une touche pour notre ami Juranovic.""Alors c'est sûr, c'est pas l'avant-centre le plus spectaculaire de l'histoire de la Seleção, mais notre ami Richarlison, il est diablement efficace. Le voilà désormais à 4 buts dans cette compétition. Et c'est reparti pour une petite samba. Ah elles sont sympa ces images."