20 h 13 pour St Pancras : dernier Eurostar avant le Brexit

« C'est le dernier train, après, ils rebouchent le tunnel ! » On plaisante, l'ambiance est bonne dans la zone d'embarquement de l'Eurostar. Ils sont cinq Français, la vingtaine, survoltés par l'idée de filer ? à l'anglaise ? pour un week-end presque improvisé, pour « faire la fête ». Billets pris sur le pouce ? « franchement trop chers » ?, ils n'avaient pas envisagé, pas plus que les 11 millions de passagers qui transitent chaque année (selon les chiffres de 2018) via la compagnie Eurostar, que ce train puisse être le « dernier ».Nous sommes vendredi 31 janvier 2020. À 20 h 13, l'Eurostar qui quitte la gare du Nord en direction de Londres Saint-Pancras n'est pas seulement le dernier train de journée ; c'est aussi le dernier à gagner le Royaume-Uni en tant que membre de l'Union européenne. Les Britanniques sont entrés dans la Communauté économique européenne (CEE, ancienne UE) après avoir été rejetés une fois, en 1973, le tunnel a été inauguré en 1994, c'est donc un trajet unique, historique, à marquer d'une pierre blanche sur le calendrier du Royaume et de l'Union.Entre farces et inquiétudesÀ 23 heures, M. Boris Johnson doit prononcer une allocution, Big Ben sonner (peut-être, la cloche va mal), le Royaume-Uni quitter l'Europe pour entrer dans une zone temporaire dite « de transition ». L'inconnu. « Si les Anglais rebouchent le tunnel, il faudra peut-être rentrer à la rame », surenchérissent nos...