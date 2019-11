20 % des cadres pensent au travail pendant l'amour

Un sondage Ifop-Mooncard vient porter un sacré coup à la formule métro, boulot, dodo. À la lecture de cette étude, la vie d'un cadre français s'apparenterait davantage à boulot, boulot, boulot. Car même loin des open space, les personnes interrogées avouent penser aux soucis qu'elles rencontrent dans le cadre de leur activité professionnelle. Sur les 1 000 cadres interrogés, 95 % affirment en effet cogiter sur des problèmes liés à leur travail chez eux. Un phénomène qui arrive même « souvent » pour 60 % d'entre eux, comme le relatent nos confrères de BFM TV ce mercredi 13 novembre.Les cadres ne font pas non plus relâche les week-ends : 94 % de ces employés dont le niveau de salaire est situé parmi les plus élevés ne parviennent pas à se déconnecter durant leur pause hebdomadaire. Plus perturbant : 20 % des personnes interrogées songent à leur travail pendant leurs ébats amoureux. Un phénomène qui concerne davantage les femmes (22 %) que les hommes (19 %). Quant à la pratique du sport, plébiscitée pour faire chuter le stress, elle n'aide en rien les 62 % de sondés qui ne parviennent pas à chasser leurs soucis professionnels de leur tête pendant une activité physique.Des impacts sur la santéCette impossibilité de déconnecter n'est pas sans risque pour la santé des cadres, qui sont 73 % à ne pas savoir comment allier vie privée et vie professionnelle. Ils sont également légion à se plaindre du stress (85 %) et...