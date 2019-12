20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Jonathan Ayité, Olivier Boscagli ou Cheick Diabaté, mais aussi de Jean-David Beauguel et Jean-Philippe Saiko.

Ukraine

Le Shakhtar poursuit sa promenade de santé

Australie

Le Sydney FC engrange

Albanie

Stupeur à l'Air Albania Stadium

Le Zorya Louhansk, c'est pas City, c'est pas l'Atalanta Bergame. Et c'est tant mieux pour le Shakhtar Donetsk, qui a signé sur la pelouse de son dauphin un seizième succès en 18 journées de championnat (1-2). Les buteurs, inutile de le préciser, sont brésiliens (d'origine, l'Ukraine ayant sauté sur l'occasion pour les naturaliser) : Júnior Moraes, plus que jamais leader du classement des buteurs avec quinze pions, et Marlos, auteur de son huitième but en Premier-Liha. Toujours invaincus et déjà champions, les hommes de Luís Castro comptent seize points d'avance sur le Dynamo Kiev. Qui en profite pour reprendre la deuxième place en s'imposant chez le quatrième, le Desna Tchernihiv (0-1). Place désormais à une longue trêve de deux mois. Histoire de revenir frais comme des gardons, pour taper tout le monde en Ligue Europa.Meilleur buteur de la A-League avec dix caramels, le Britannique Adam Le Fondre n'a exceptionnellement pas marqué ce week-end. Ce qui n'a pas empêché le Sydney FC de s'offrir un huitième succès en neuf journées face aux Central Coast Mariners ce samedi (1-0), grâce à un pion de son compère d'attaque Kosta Barbarouses. Qui, comme son nom l'indique, est néo-zélandais. Les, champions d'Australie en titre, conservent ainsi cinq longueurs d'avance sur le Melbourne City d'ErickMombaerts et Florin Bérenguer. Le talent ne fait pas tout.Ils étaient pourtant prévenus. Bousculé, mais vainqueur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com