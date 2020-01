So Foot • 20/01/2020 à 06:00

20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Nelson Valdez, Nélson Oliveira, Enner Valencia, Sérgio Conceição, Bartholomew Ogbeche ou encore Adem Ljaji?.

Afrique du Sud

Kermit Erasmus à nouveau buteur

Back on the scoresheet again ??? Kermit Erasmus #iamCityFC pic.twitter.com/vHozv3k6WX -- Cape Town City FC (@CapeTownCityFC) January 18, 2020

Australie

Kate Jacewicz, première femme à arbitrer en Hyundai A-League

Il était arrivé à Rennes en janvier 2016 avec de grands espoirs placés en lui. Mikaël Sylvestre, alors dans l'organigramme du club rouge et noir, l'avait même comparé à Carlos Tévez. Mais Kermit n'a jamais su s'imposer en Bretagne. Et après des passages à Lens, puis en Suède et au Portugal, l'attaquant est désormais de retour dans son Afrique du Sud natale. Sous le maillot de Cape Town, le joueur de 29 ans a encore fait trembler les filets ce week-end, lors d'une victoire de son équipe face au Bidvest Wits (2-0). Avec huit buts inscrits pour l'instant cette saison, il est d'ailleurs le sixième meilleur buteur de Premier Soccer League. Un vrai baroudeur, cet Erasmus.Comme annoncé l'été dernier, pour la première fois de l'histoire, un match de Hyundai A-League a été arbitré par une femme. Kate Jacewicz était en effet au sifflet lors de la victoire de Melbourne City face aux Newcastle Jets (2-0). Une quinzième journée de championnat également marquée par un nouveau record pour Perth. Jamais le club basé au Sud-Ouest de l'Australie n'avait remporté Lire la suite de l'article sur SoFoot.com