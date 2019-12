20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de David Villa, Marko Marin, Youssef El Arabi, Erick Mombaerts ou encore Carlos Vinícius.

Argentine

Cabral et Salinas se battent comme des gosses

"Salinas":Porque se peleó con Yonathan Cabral y ambos se fueron expulsadospic.twitter.com/Uc3OGlbIZM Fuente: porquetendencia -- TrendArg (@ArgTrend) December 8, 2019

Australie

Bruno Fornaroli marque un but de raccroc contre son ex

Alors qu'on joue la 94minute de jeu, ce samedi, entre l'Atlético Tucumán et Newell's Old Boys, et que la rencontre va se terminer sur un résultat de parité (2-2), les dernières secondes de la partie donnent lieu à la baston du week-end. Yonathan Cabral et Rodrigo Salinas se rentrent d'abord dedans, puis les deux Argentins commencent à en venir aux mains sous l'impulsion du premier cité. Les coups pleuvent avant que Cabral mette un dernier coup tête à Salinas, qui s'effondre lamentablement au sol. Évidemment, les commentateurs argentins s'en donnent à cœur joie pour commenter l'action au ralenti.Laissé libre par Melbourne City en février dernier après un peu moins de quatre ans au club, Bruno Fornaroli a attendu cinq mois pour retrouver chaussure à son pied. L'attaquant uruguayen a traversé l'Australie d'est en ouest pour rallier Perth Glory, champion en titre. Et ce vendredi, lors de la neuvième journée, l'ancien de la Sampdoria affrontait ses anciens coéquipiers, désormais entraînés par Erick Mombaerts. Il les a assassinés peu avant la demi-heure de jeu, profitant des approximations de la défense. Vingt minutes plus tard, Melbourne marque contre son camp avant d'encaisser un troisième pion, et une deuxième défaite Lire la suite de l'article sur SoFoot.com