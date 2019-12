20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Kevin Mirallas, Jordan Ikoko, Jordan Nkololo, Gaël Clichy ou encore Vincent Janssen.

Argentine

Le changement de gardien de Maradona ne porte pas ses fruits

#GELP vs #Banfield || Bochornoso, patetico y lamentable el arbitraje de de Fernando Espinoza.No sólo le arruinó el debut a Nelson Insfrán ( bien amonestado por demorar a los 14' y MAL EXPULSADO a los 28', NO FUE PENAL ) perjudicó y mucho a #Gimnasia . Deberá ser sancionado. pic.twitter.com/0X4mldIXUH -- Cristian Gigli (@gigli_cristian) November 30, 2019

pensait avoir le nez creux en mettant de côté son habituel portier pour cause de mauvaises performances, et en titularisant Nelson Insfrán. À 24 ans, le gardien argentin n'a pas encore joué un seul match en première division argentine, mais Maradona le lance quand même dans le grand bain lors du déplacement sur la pelouse de Banfield. Le plan semble fonctionner, quand Eric Ramírez ouvre le score pour Gimnasia la Plata.Mais à la demi-heure, Reinaldo Lenis simule grossièrement une faute du débutant adverse dans la surface. L'arbitre tombe dans le panneau, siffle penalty et exclut le gardien des cages de Maradona après plusieurs minutes de mascarade. L'ancien de Naples, Jesús Dátolo (35 ans), ne se fait pas prier et égalise pour Banfield. Plus rien ne sera marqué. Insfrán a beau pleurer dans les bras de la légende, La Plata n'avance pas et reste englué dans les trois dernières places du classement. Rendez-vous lundi prochain, pour un nouvel épisode du feuilleton Maradona.