20,4 degrés à Dax, 20,3 à Pau : il a fait très chaud cette nuit dans le Sud-Ouest

Des températures nocturnes estivales... en plein mois de décembre ! C'est ce qu'ont ressenti de nombreux habitants du Sud-Ouest de la France dans la nuit de jeudi à vendredi. A quelques jours de Noël, le mercure a atteint voire dépassé les 20 degrés entre minuit et trois heures du matin. À Dax, il a fait 20,1 degrés à minuit, puis toujours 20 degrés à 2 heures et même 20,4 degrés peu avant 3 heures du matin, selon les données recensées sur le site Infoclimat. Même phénomène à Pau, avec 20 degrés à minuit et 20,3 degrés peu avant 1 heure du matin, soit le niveau le plus chaud atteint toute la journée de jeudi.Moins de 8 degrés la nuit précédenteÀ ces heures nocturnes, les températures tournent généralement autour de 10 degrés en moyenne dans la région. Et les températures minimales moyennes en décembre sont comprises entre 6 et 7 degrés. Ce même jeudi 19 décembre, à Pau, par exemple, le thermomètre est par exemple descendu sous les 8 degrés à 1 heure et à 7 heures du matin. Ces températures nocturnes extrêmes pour la saison s'expliquent par un phénomène bien connu des météorologues : l'effet de Foehn, du nom d'un vent de sud. Il se produit quand une masse d'air est bloquée par un massif montagneux, en l'occurrence les Pyrénées. Les flux perdent alors en poids et en température pour pouvoir atteindre les sommets, et ils se réchauffent beaucoup en retombant dans les vallées, comme l'explique Météo France sur son site.Un phénomène « rare » mais « pas inédit »Un tel coup de Foehn, qui est « souvent un phénomène bref et ponctuel, peut se produire à n'importe quelle heure » de jour comme de nuit, nous précise Étienne Kapikian, prévisionniste à Météo France, qui a relayé ces données sur Twitter. Puissant effet de #foehn sur les Pyrénéesà minuit, il fait 20.1°C à Dax et 20°C à Pau. pic.twitter.com/MoOBljRqtL-- Etienne Kapikian (@EKMeteo) 19 décembre 2019Si dépasser les ...