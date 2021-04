1er-Mai : les syndicats de fonctionnaires appellent à se mobiliser contre la "politique sociale régressive d'Emmanuel Macron"

Ils "exigent" une revalorisation des rémunérations de tous les agents publics et réclament à nouveau "de toute urgence, l'ouverture de véritables négociations salariales".

(illustration) ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Cinq syndicats cinq syndicats de la Fonction publique appellent lundi 26 avril à la mobilisation le 1er-Mai de tous les "agents publics, salariés, chômeurs, retraités et précaires", pour protester contre les "suppressions d'emplois", les restructurations ou les "remise en cause brutale de conquêtes sociales".

"Considérant la politique sociale régressive d'Emmanuel Macron et de sa majorité , les raisons sont multiples et fortes de se rassembler pour promouvoir des alternatives", estiment CGT, FO, FSU, FA-FP et Solidaires dans un communiqué.

"C'est vrai pour l'ensemble de la société et particulièrement pour la Fonction publique", poursuivent-ils, en dénonçant les "suppressions (d'emplois) qui se poursuivent dans trop de secteurs, la remise en cause brutale de conquêtes sociales en matière de temps de travail et la mise en œuvre de restructurations qui mettent en péril l'exercice des missions publiques" dont "le futur projet de loi 4D [différenciation, décentralisation, déconcentration, décomplexification] qui va entraîner des inégalités sans précédents dans les territoires".

Dégradation du pouvoir d'achat

Les syndicats dénoncent également la dégradation du pouvoir d'achat des agents publics dans les trois versants de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière) après "des années d'austérité salariale et de gel de la valeur du point" salarial avec un "impact sur les futures retraites, toujours plus faibles".

"Face à cette situation, le gouvernement répond par des mesures parcellaires, insuffisantes et génératrices d'iniquités", estiment les syndicats qui "exigent" une revalorisation des rémunérations de tous les agents publics et réclament à nouveau "de toute urgence, l'ouverture de véritables négociations salariales". Ils dénoncent "le silence assourdissant de (leur) ministre", Amélie de Montchalin, sur le sujet.

Exception faite de l'année 2016 où il a été revalorisé de 1,2% en deux temps (mars et juillet), le point d'indice salarial, qui sert à calculer la rémunération des agents publics, est gelé depuis 2010.