1er avril: Roussel s'attaque aux "gros poissons" de l'évasion fiscale

Fabien Roussel, juché sur une nacelle, devant une centaine de militants arborant des masques du candidat et vêtus de combinaisons rouges, le 1er avril 2022 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

"La chasse aux gros poissons est ouverte!": le candidat communiste Fabien Roussel a mené vendredi, pour le 1er avril, une action coup de poing devant les locaux de l'Autorité des marchés financiers à Paris, pour dénoncer "l'évasion fiscale" et "l'optimisation fiscale".

"C’est notre 1er avril. La chasse aux poissons, aux très gros poissons est ouverte", a déclaré Fabien Roussel, juché sur une nacelle, devant une centaine de militants arborant des masques du candidat et vêtus de combinaisons rouges, rappelant "La casa de Papel", série espagnole devenue un phénomène planétaire dont les héros, en combinaison rouge et masque de Dali, sont des braqueurs érigés en rebelles anti-système.

"La fraude fiscale, l’évasion fiscale, l’optimisation fiscale avec nous, c'est terminé", a assuré le candidat, crédité autour de 3% des intentions de vote.

Les militants ont déposé devant l'Autorité des marchés financiers de gros sacs, censés être des sacs d'argent, estampillés "BNP Paribas" et "Société générale". "Ces tas d'or, ces tas de billets, symbolisent l'argent qui manque à la République", les "100 milliards d'euros" que la France perd chaque année à cause de l'évasion et de l'optimisation fiscale des plus riches, a affirmé le candidat.

"C'est votre argent, c’est notre argent, c’est l’argent de nos richesses", a-t-il ajouté, et "cet argent on veut le retrouver dans le progrès social, dans les services publics, dans notre pouvoir d’achat", a-t-il clamé, en criant "Rendez-nous notre argent".

Avec ces sommes, on pourrait par exemple "doubler le budget de l’Education nationale" ou encore instaurer "la retraite à 60 ans", a-t-il expliqué.

"J'accuse les fraudeurs fiscaux de piller la République, (...) j'accuse les cabinets de conseil de faire le jeu de l'optimisation fiscale, (...) j'accuse les multinationales du CAC 40 de choisir les paradis fiscaux pour établir leur siège social. Moi président je demanderai que ces entreprises relocalisent en France", a-t-il déclaré.

"J'accuse ce gouvernement de complicité d'optimisation fiscale. Sur 100 milliards de fraude et d'optimisation il n'en récupère que 10! Soit ils sont incompétents soit ils sont complices !", a-t-il accusé.

Devant la presse, il a souligné que "tous les gouvernements aujourd’hui s’attaquent aux paradis fiscaux avec des pistolets à bouchon", "sans y mettre les moyens". "Il n’y a pas un seul fraudeur fiscal qui se retrouve aujourd’hui derrière des barreaux de prison", a-t-il déploré.