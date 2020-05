1991, la première vraie crise du football français

C'était il y a presque trente ans. Le sniper financier qu'est la DNCG venait d'être mis sur orbite, et le printemps 1991 allait se muer en une succession de passes d'armes entre la Ligue, la Fédération, les tribunaux et trois clubs dans le viseur des autorités (Bordeaux, Nice et Brest). Lens, pourtant battu en barrage d'accession à l'élite, se verra repêché, tout comme Rennes, bon dernier de D1. Un vrai foutoir qui ferait passer l'acharnement actuel de Jean-Michel Aulas pour sauver le pâle bilan lyonnais et l'agitation de Bernard Joannin à Amiens pour des bisbilles de cour d'école. À l'époque, les descentes avaient été entérinées deux semaines avant la reprise du championnat et le Niçois Éric Roy en parle encore comme "le premier grand traumatisme de (sa) carrière". Retour vers le passé.

Pendant qu'à Marseille, on sabre le champagne - ou plutôt le pastis - sur le Vieux-Port, en ce mois de mai 1991 après le titre de champion de la bande à Papin et Cantona, la France du football, elle, vacille., livre Gervais Martel, l'ex-président du Racing Club de Lens (1988-2012, 2013-2017), alors membre du conseil d'administration de la Ligue nationale de football (ancêtre de la LFP). Bordeaux, Brest et Nice sont dans le viseur des autorités., détaille Jean-Baptiste Giniès, avocat du droit du sport au barreau de Montpellier.(soit 1 milliard de francs, N.D.L.R.)." Les collectivités locales ne viennent plus déposer de garrot sur les dettes, pendant que certains présidents flambent. Bordeaux (300 millions de francs de déficit), Brest (70 millions) et Nice (57 millions) doivent passer à la trappe. D'autant qu'en 1991, l'article 9 du règlement administratif de la LNF dispose qu'en cas de dépôt de bilan d'un club,. Le feuilleton judiciaire est interminable de mai à juillet. On tente le tout pour le tout pour mettre sur pied un sauvetage de dernière minute et on saisit les tribunaux et les commissions internes à tour de bras., décortique Éric Roy, alors à Nice, club dans l'impasse depuis la fuite du maire de Nice Jacques Médecin en Uruguay et le défilé de repreneurs potentiels.