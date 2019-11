1974-1976 : La RDA au sommet

Pendant quarante ans, il y a eu deux équipes d'Allemagne. Si celle de l'Ouest a connu plusieurs fois le sacre grâce à des stars comme Franz Beckenbauer, Gerd Müller ou Karl-Heinz Rummenigge, sa petite sœur de l'Est n'a pour seul fait d'armes que les Jeux olympiques de 1976. Et deux ans plus tôt, un match politiquement très symbolique.

Le mythique but de Sparwasser

Il était une fois Magdebourg

Le président de la Fédération chilienne de football a dû se frotter les yeux plusieurs fois. Quelques mois avant le début de la compétition, le tirage au sort de la Coupe du monde 1974 lui offre trois affiches pour les phases de poules : Chili-Australie, Chili-Allemagne et... Chili-Allemagne. "", se marre-t-il. C'est en effet une première dans l'histoire : deux nations issues d'un même pays qui vont s'affronter en Coupe du monde. L'Allemagne de l'Ouest (RFA) face à l'Allemagne de l'Est (RDA). Un affrontement sportif, certes, mais surtout une opposition entre deux blocs politiques aux idéologies radicalement opposées.Retour en arrière, en 1949. Quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en deux. L'ancien international Helmut Schön est chargé de mettre sur pied une sélection de la zone d'occupation soviétique en Allemagne. La RDA n'étant pas encore membre de la FIFA, il faut donc attendre 1952 avant que l'équipe nationale d'Allemagne de l'Est puisse disputer son premier match officiel, face à son voisin polonais. Mais la sélection comprend vite qu'elle va devoir vivre dans l'ombre de la RFA, sacrée championne du monde en 1954. Peu importe, la RDA trace sa route avec ses propres armes, les sportifs n'ayant pas accès au statut professionnel dans ce pays.Deux décennies s'écoulent, et en 1973, la sélection est-allemande décroche, pour la première fois de sa jeune histoire, une qualification en Coupe du monde. Le destin la place dans le même groupe que son envahissante grande sœur. Après avoir battu l'Australie en ouverture (3-0), la RDA fait match nul contre le Chili (1-1) et obtient sa qualification avant même de devoir jouer contre la RFA, elle aussi déjà qualifiée. On jouera donc quatre-vingt-dix minutes pour le symbole politique. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com