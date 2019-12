19 événements pour se souvenir de 2019

Amnésique de l'année écoulée ? « Le Point » continue pour vous le bilan de l'année écoulée. Du succès de la Coupe du monde féminine de football en France à l'attentat de la préfecture de police en passant par l'offensive turque en Syrie. Retour sur une année riche en événements.Attentat de la préfecture, l'ennemi de l'intérieurEn octobre dernier, un agent de la préfecture de police de Paris tue quatre de ses collègues et en blesse deux autres dans une attaque au couteau. Mickaël Harpon, un informaticien de 45 ans, fréquentait la mosquée de la Fauconnière dans le Val-d'Oise et dont l'imam était fiché S. En juillet 2015, sa réaction à la suite de la tuerie de Charlie ? il aurait déclaré « c'est bien fait » ? est l'objet d'un signalement oral de ces collègues. La nuit précédant son passage à l'action, il tient des propos incohérents selon le témoignage de sa femme et décide de passer à l'action le matin même. Ces victimes, trois hommes et une femme, ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur lors d'une cérémonie organisée dans la cour de la préfecture en présence d'Emmanuel Macron et de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. La polémique enfle lorsque Le Canard enchaîné révèle que Mickaël Harpon avait accès à des fichiers protégés du fait de son habilitation secret-défense. En plein c?ur de la préfecture de police, sur l'île de la Cité, il a pu obtenir les noms des agents infiltrés parmi...