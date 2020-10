Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 17e titre pour les Lakers, LeBron James MVP Reuters • 12/10/2020 à 11:11









17e titre pour les Lakers, LeBron James MVP par Adonis Vesin (iDalgo) Un titre pour Kobe. Dix ans après, les Lakers sont de retour sur le toit du monde. Les Angelinos ont conclu leur série (4-2) face à Miami 106-93. LeBron James (28 points, 14 rebonds, 10 passes) a encore été l'homme du match, bien secondé par Anthony Davis (19 points, 15 rebonds) et par un Rajon Rondo longtemps à 100 % au tir (19 points). Jimmy Butler (12 points, 7 rebonds, 8 passes) n'a cette fois rien pu faire, les Floridiens semblant épuisés en cette fin de championnat qui a duré un an. LA revient à hauteur de Boston avec 17 sacres. Frank Vogel et Anthony Davis ont décroché leur première bague. LeBron James en est à présent à quatre (2012, 2013, 2016, 2020) avec autant de titre de MVP des Finales. Cette nuit, il est également devenu le joueur qui a le plus disputé de matches de play-offs. Il est toujours le "King".

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.