175 mineurs agressés sexuellement par des prêtres de la congrégation des Légionnaires du Christ

Cent soixante-quinze mineurs, pour la plupart des garçons âgés de 11 à 16 ans, ont été victimes d'agressions sexuelles entre 1941 et 2019 de la part de 33 membres de la congrégation catholique des Légionnaires du Christ, dont le fondateur fut longtemps protégé par le Vatican.Selon ce rapport publié samedi, une soixantaine de garçons ont été les victimes du père Marcial Maciel Degollado, qui fonda en 1941 cette puissante congrégation de prêtres catholiques de droit pontifical, présente en Europe, Asie et Amérique. Par ailleurs, des mineurs ont aussi été agressés par 74 séminaristes dont 81 % d'entre eux n'ont pas été ordonnés prêtres.Au total, 33 religieux ont été mis en cause. « Six sont décédés, huit ont renoncé à la prêtrise, et un a quitté la congrégation », précise le rapport. Au nombre des 18 autres qui sont restés membres de l'ordre et quatre sont sous le coup de « restrictions » les empêchant de s'approcher de mineurs et 14 n'exercent pas de ministère public.Les protégés de Jean-Paul IIEn 2016, cette congrégation comptait 963 prêtres et 687 séminaristes ainsi que 121 paroisses. Ses membres sont appelés les « légionnaires du Christ ». Ils ont longtemps été appréciés du Saint-Siège et du pape Jean-Paul II.La Légion du Christ œuvre aussi auprès des laïcs dans de nombreux domaines tant sociaux que culturels, ils sont à l'origine de l'organe de presse Zenit.org qui diffuse des informations sur les activités du pape et du Saint-Siège.En principe, Les légionnaires du Christ font les trois vœux habituels de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, auxquels ils ajoutent les vœux de charité et d'humilité...La double vie du fondateur des Légionnaires du ChristPourtant cette congrégation a connu à partir de 1998, des remises en cause liées aux mensonges, à la double vie et aux abus sexuels commis par son fondateur. Marcial Maciel, qui est décédé en 2008, fut dès les ...