170 personnes interpellées en marge d’un match de D3 marocaine

Ce mardi, les forces de l’ordre marocaines ont arrêté 170 personnes en marge d’un match de troisième division à Casablanca, entre le Tihad Athletic Sport et le Club Omnisports de Meknès (2-2), comme le rapporte le média Hespress . Les suspects sont accusés de « dégradations de biens publics et privés » et de « violences à l’encontre des forces de l’ordre » . Dix voitures, un bus et un véhicule de police ont été touchés, cinq policiers ont également été blessés. Une enquête a été ouverte.…

TJ pour SOFOOT.com