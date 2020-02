Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 15ème victoire d'affilée pour Toronto, come-back incroyable des Nuggets Reuters • 11/02/2020 à 10:44









15ème victoire d'affilée pour Toronto, come-back incroyable des Nuggets par Hugo Chalmin (iDalgo) Toronto n'en finit plus d'impressionner ! Les champions NBA en titre recevaient hier soir les Wolves à la Scotiabank Arena. Et tout s'est bien passé pour la franchise canadienne. Menée d'un point à la pause, elle accélère dès le retour des vestiaires et infligent un 32-19 à l'équipe du Minnesota. Les coéquipiers de D'Angelo Russell, qui faisait ses premiers pas avec le maillot des Wolves, ne parviennent pas à revenir dans la partie. Grâce notamment à Pascal Siakam à 34 points, les Raptors s'imposent 126-137 et signent une 15ème victoire consécutive. Dans le Colorado, Denver est revenu de nulle part pour décrocher un succès inespéré 120-127 contre les Spurs. Malgré une avance de 25 points, San Antonio voit revenir les Nuggets à 4 points avant d'entamer le dernier quart-temps. Les hommes de Mike Malone pointent à la 2ème place de la conférence Ouest. Parmi les autres rendez-vous de la nuit en NBA, les Hornets gagnent à Detroit (87-76), Dinwiddie offre la victoire aux Nets à Indiana (106-105), le Magic d'un bon Evan Fournier (22 points) dispose d'Atlanta (126-135), les Bucks assurent à la maison sans Antetokounmpo face à Sacramento (111-123), Dallas s'incline (123-119) à domicile contre le Jazz d'un Rudy Gobert dominant (17 points, 16 rebonds), Miami l'emporte à Golden State (113-101) et les Lakers se débarrassent des Suns (100-125).

