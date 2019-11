15 heures et déjà ivre : à la feria de Nîmes, les «ricardiens» enchaînent les tournées

Alors que dans l'arène, le taureau s'apprête à défier les picadors, les rues de Nîmes (Gard) sont déjà en fête. C'est le premier jour de la feria des Vendanges, réputée familiale, qui se tient comme chaque année, le troisième week-end de septembre.Le vendredi, aussitôt sur place, on part, discrètement, à la recherche des chefs de vente et des commerciaux de Ricard. Ils sont plus d'une dizaine, spécialement détachés pour l'événement. Selon nos informations, leur travail d'ambassadeurs de la marque consiste à faire la fête, à sillonner les rues, le plus souvent, un pastis à la main durant trois jours. A boire et trinquer avec les badauds, en leur offrant des tournées.« Le pastis, les Nîmois ont ça dans leurs gênes »Au bout de quelques minutes, devant un bar d'habitués, près des Arènes, on reconnaît un responsable, la cinquantaine, chemise blanche brodée du nom de l'entreprise. Or, ce port de vêtement siglé est interdit par la loi Evin. Un petit jaune à la main, le cadre semble déjà bien éméché. Il est à peine 15 heures.Les gars de chez Ricard ? Ici, tout le monde les connaît. Et la ville leur semble acquise. Guirlande bleu et jaune sur une façade, pancarte sur une autre, carafes siglées sur les comptoirs... Les ardoises affichent le verre à 2 euros, le même prix que l'eau minérale. Partout dans la ville, des guirlandes bleu et jaune, pancartes ou carafes siglées au comptoir./Marion Michel Même le glacier de la place du marché vend du sorbet Ricard alcoolisé. A-t-il une autorisation ? « On travaille avec eux », lâche-t-il. Il porte le polo de l'alcoolier. « C'est totalement interdit », nous confie, plus tard, Franck Lecas, de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). Mais la tradition prime. « Le pastis, les Nîmois ont ça dans leurs gênes », s'exclame Jules, 59 ans, en levant son verre.« Il n'est pas bien, il est parti se coucher »Vers ...