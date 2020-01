So Foot • 13/01/2020 à 06:00

15 choses à retenir sur 15 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A et la Supercoupe d'Espagne le week-end. La preuve avec quinze choses à retenir, sur quinze championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Bafétimbi Gomis, Erick Mombaerts, Dória, Niklas Hult, Kermit Erasmus ou encore Gonzalo Bergessio.

Arabie saoudite

Premier doublé de l'année pour Bafétimbi Gomis

? ?????.. ??????.. ????? ????? #??????#????_???? pic.twitter.com/BLs0xj8lEm -- ???? ?????? ??????? (@Alhilal_FC) January 11, 2020

Argentine

River Plate perd à Punta del Este

La panthère est intenable. Et ce samedi, lors de la réception d'Al-Wahda, elle n'a pas fait de détails en inscrivant deux pions capitaux dans la course au titre de champion d'Arabie saoudite. C'est le premier doublé de Gomis en 2020, mais sans doute pas le dernier puisque l'attaquant tricolore a déjà marqué ce mardi contre Al-Ahli (3-1), et avait inscrit un triplé lors de la déculottée infligée à Al-Adalh le 30 décembre dernier (7-0). Avec ce doublé, Gomis en est déjà à douze buts marqués en treize rencontres de Saudi Pro League. Surtout, avec le match nul d'Al-Nassr contre Al Ittihad (1-1) ce samedi, Al-Hilal devient leader du championnat à la différence de buts. Le rugissement Gomis a du bon.Après une saison réussie malgré la défaite en finale de Copa Libertadores, River Plate affrontait le Nacional de Montevideo dans le cadre de la Copa Desafío. Ce match de préparation