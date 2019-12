15 ans après son vol, une statue de la Vierge est renvoyée par la Poste

Pierre Chassang n'en croyait pas ses yeux. En 2016, le maire de Fridefont (Cantal) a reçu un colis bien particulier. La statue de la Vierge de l'église Saint-Martin située dans la commune, qui avait été volée en 2001, lui a été restituée par La Poste. L'élu a attendu trois ans avant de raconter cette histoire, explique France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Lire aussi Qui en veut aux cloches du Var ?En avril 2001, l'église Saint-Martin à Fridefont est cambriolée. Plusieurs statues sont dérobées, dont celle la Vierge noire, celle du Christ sur la croix ou encore celle de la Vierge à l'enfant langé. « Il s'agissait d'un préjudice énorme. A mon avis, les voleurs avaient fait appel à un enfant pour passer par un petit trou. La serrure de la grande porte avait été démontée. Ils s'étaient dirigés vers la chapelle et avaient écarté les barreaux », relate Pierre Chassang. Un collectioneur derrière le vol ?Pour lui, cela ne faisait aucun doute : le larcin était l'?uvre d'un collectionneur. Les oeuvres avaient été exposées à Paris un an avant les faits. Pendant plusieurs années, l'Office central de lutte contre les trafics de biens culturel, chargé de l'enquête, patine et les indices se font rares. Ce n'est qu'en 2014 que l'une des pièces, la Vierge à l'enfant, refait surface en Allemagne. Pour autant, le reste du trésor demeure introuvable.Lire aussi Bretagne : les mystérieux vols de l'église de Saint-ThonanDeux ans plus tard,...