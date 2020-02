Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 14ème succès d'affilée pour Toronto, les Wolves terrassent les Clippers Reuters • 09/02/2020 à 07:03









par Hugo Chalmin (iDalgo) Avec neuf rencontres au programme, la nuit dernière était chargée en NBA. Les Raptors accueillaient à la Scotiabank Arena les Nets. Au terme d'un match serré, c'est Toronto qui s'est imposé de justesse sur le score de 118-119. Sur un lancer franc de Pascal Siakam, les champions en titre signent un 14ème succès consécutif. Les 37 points de Caris Levert n'auront pas suffi pour Brooklyn qui s'incline notamment face aux 29 points de Fred VanVleet côté canadien. Dans le Minnesota, les Wolves ont explosé les Clippers 115-142. Ryan Sanders a pu compter sur un très bon Karl-Anthony Tows, auteur de 22 points, 13 rebonds et 9 passes décisives mais également sur l'apport des nouvelles recrues. Malik Beasley, Juancho Hernangomez et James Johnson, arrivés en cours de semaine, ont inscrit 52 points à eux trois. À noter que D'Angelo Russell, tout juste transféré contre Andrew Wiggins, n'était pas de la partie. Parmi les autres rendez-vous de la nuit, Milwaukee fait le travail à Orlando (111-95), les Mavs gagnent du côté de Charlotte (116-100), les Knicks repartent de Detroit avec la victoire (95-92), les Pacers échouent à domicile contre les Pelicans (124-117), les Lakers arrachent un succès à Golden State (125-120), Denver assure à Phoenix (117-108) et les Kings disposent de San Antonio (102-122).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.